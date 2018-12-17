إصدار 650 تصريحاً للعائلات المسيحية في غزة لزيارة الضفة والداخل

رام الله- وطن: قالت هيئة الشؤون المدنية، إن سلطات الاحتلال سمحت باستصدار 650 تصريحا للعائلات المسيحية من قطاع غزة، لزيارة الضفة والداخل الفلسطيني، لمدة شهر، ابتداء من اليوم الإثنين.

وفي بيان لها، قالت الهيئة إنه سيتم استصدار 100 تصريح أخرى خلال فترة أسبوع.

وذكرت أن التصاريح شملت جميع الفئات العمرية دون استثناء.

ويأتي إصدار التصاريح للسماح للعائلات المسيحية لحضور الاحتفالات بأعياد الميلاد، لا سيما في مدينة بيت لحم.