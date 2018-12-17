سلسلة من المنخفضات الجوية تبدأ الليلة

رام الله- وطن: تتأثر البلاد اعتباراً من هذه الليلة، بسلسلة من المنخفضات الجوية التي تعبر وتؤثر على البلاد خلال الأيام العشرة القادمة.

ومن المتوقع بعد إنتهاء منخفض اليوم القصير والمتوسط الفعالية، أن يتشكل منخفض آخر بعد غد الأربعاء بفعالية أفضل وأكثر شمولية.

وتتزامن هذه الأجواء الباردة والماطرة مع بداية مربعانية الشتاء التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء فلكيا للموسم يوم السبت المُقبل في تمام الساعة 00:22 دقيقة، وتصبح أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي جنوب خط الاستواء بمقدار 23.4 درجة، وتتواصل لمدة 40 يوما أي لغاية 31.01.2019.

ويستمر الانقلاب الشتوي 89 يوما و23 ساعة و38 دقيقة وفقا لتوقيت القدس.

وتشير الخرائط الجوية للمدى المتوسط والبعيد أن فلسطين ستبقى مع بداية مربعانية الشتاء تحت تأثير مستمر للكتل الهوائية الباردة التي ستعمل على تشكل منخفضات جديدة قد يكون اولها يوم الإثنين من الأسبوع القادم.

ويعتبر شهر كانون الاول لهذا العام مميزا جداً من حيث التساقط المطري، حيث اقتربت مناطق واسعة من شمال البلاد ووسطه من نصف الموسم المطري السنوي قبل بداية الشتاء، ومع توالي الحالات المطرية المذكورة من المتوقع أن تكسر الكثير من المناطق الشمالية والوسطى أرقاماً قياسية لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة.