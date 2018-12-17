إنه الاحتلال والإضطهاد العنصري يا "غبي"

كتب: مصطفى البرغوثي - الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية



" إنه الإقتصاد يا غبي "، جملة كانت شائعة في تفسير سبب انتخاب الأمريكيين لبيل كلينتون رئيسا رغم آثامه، وكان القصد منها الإشارة إلى أن الدافع الاقتصادي، وليس الأخلاقي، كان العامل الحاسم في تصويت الناس.

واليوم يجتهد نتنياهو، ومراكز أبحاثه، وأجهزة مخابراته الإسرائيلية، ومعهم زملاؤهم الأمريكيون من فريق ترامب، وخاصة السفير فريدمان، لتحديد سبب لجوء الفلسطينيين للمقاومة، بكل أشكالها، بعد أن ضاقوا ذرعا بكل ما يتعرضون له من قمع وتنكيل.

وكما هو معتاد، فإن نتنياهو، وصحبه، وأبواقه الإعلامية، لا يقدمون سوى سبب واحد، لتصاعد المقاومة الفلسطينية وهو" التحريض" .

وهم بذلك يخدعون أنفسهم، ويحاولون خداع العالم معهم، لإبعاده عن رؤية الأسباب الحقيقية، والصورة الحقيقية لما يجري.

هم يشيرون للقتلى الإسرائيليين، ولا يذكرون آلاف الشهداء الفلسطينيين، ويُعَتمون على جرائم جيش الاحتلال، ومنها الإعدام الميداني للشهيد صالح البرغوثي بعد أن ألقي القبض عليه وتم أسره وهو حي معافى حسب شهود العيان، فانضم إلى الشهداء أشرف نعالوة ومجد مطير.

ويتجاهلون جريمتهم الفاحشة بإطلاق ثمانين رصاصة على المواطن الفلسطيني حمدان العارضة ابن السبعة وخمسين عاما، وتفجير رأسه وتحويل جسمه لأشلاء، وهو لم يفعل شيئا سوى السير بسيارته نحو بيته بحثا عن الأمان، وقد حاولوا التستر على جريمتهم، بإدعاء أنه حاول دهس الجنود، ثم تراجعوا عن كذبتهم بعد أن فُضحت.

تعرضت مئات من سيارات الفلسطينيين لرشق المستعمرين بالحجارة، وفقد أحدهم عينه على يد المستوطنين، وهوجمت بيوت عديدة في عدة قرى مثل بورين، وحي الياسمين قرب الجلزون، ولم يُردع المستوطنون الا عندما تصدى لهم الشبان الفلسطينيون .

هل يحتاج أطفال مخيم الأمعري لمن يحرضهم بعد أن داهم جيش الاحتلال بيوتهم و أهانوا أهاليهم يوم أمس، وزجوا بخمسمائة منهم، وبعضهم لم يتجاوز عمره بضعة أيام، في ملعب مدرسة و في البرد القارس من منتصف الليل حتى ساعات الصباح، ثم لم يتركوا بيتا من بيوت المخيم الا وغمروه بالغاز الخانق، ولم يتركوا شابا الا وحاولوا اطلاق الرصاص المعدني و قنابل الصوت عليه فأصابوا حوالي ثمانين شابا؟ هل يحتاج الناس الى تحريض و هم يرون بيت خنساء فلسطين أم يوسف و ناصر حميد، وستة من ابنائها في سجون الاحتلال، يُفجر مرتين متتاليتين كي يرضي نتنياهو وزراءه المتعطشين للدم و الهدم؟

طوال السنتين الماضيتين، عمل نتنياهو مع إدارة ترامب على مشروع خطير لتصفية مكونات القضية الفلسطينية تحت عنوان صفقة القرن، وقبل عام بالضبط أقدمت إدارة ترامب على نقل سفارتها للقدس خارقة بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأمعنت في محاولة تصفية حقوق اللاجئين في العودة من خلال الهجوم على وكالة الغوث.

وخلال هذين العامين أطلق نتياهو وحش الإستيطان بصورة لا سابق لها، مستغلا صمت إدارة ترامب، ودعمها.

وإمتلأت السجون بالأسرى والأسيرات ،حيث لايمريوم دون إعتقال العشرات، وتعاظمت محاولات التهويد في القدس والمسجد الأقصى.

وعند حاول البعض طرح مبادرات سياسية دبلوماسية لم يترك نتنياهو وحكومته بابا إلا وأغلقه، وعمليا فإن الذي مات في شوارع نابلس والقدس ورام الله في الأيام الماضية، ليس الشهداء الخالدون في جنات الخلد، وفي قلوب شعبهم، بل إتفاق أوسلو بكل مكوناته بعد أن خرقته حكومة إسرائيل، وجيشها، المرة تلو الأخرى .

اليوم تعيش فلسطين إجماعا شعبيا وتحولا نوعيا، جوهره الإقتناع بإن طريق المفاوضات قد فشل وانتهى، وأن بديله هو إستراتجية وطنية جديدة عمادها المقاومة الشعبية، والمقاطعة، والوحدة، وتعزيز صمود الناس، وإعادة بناء التكامل بين مكونات الشعب الفلسطيني ، والعمل على زعزعة صفوف الخصم، وتغيير ميزان القوى.

استراتيجية تستعيد نهج الإعتماد على النفس، بدل إنتظار المساعدة من الأخرين، وتركز على تنظيم النفس، وتحدي إجراءات الإحتلال ومستعمريه المستوطنين .

وبكلمات أخرى، ترسخت مجددا القناعة الشعبية بأنه "ما حك جلدك مثل ظفرك"، وأن الحال لن يتغير ما لم يصبح الإحتلال مكلفا، بدل أن يكون مربحا.

لا يحتاج الفلسطينيون لتحريض من أحد، فالظلم الوحشي الواقع عليهم هو أكبر محرض على المقاومة والعصيان.

ويستطيع نتنياهو وزلمه أن يواصلوا الادعاء بأن مُفعل المقاومة هو التحريض، ويستطيعوا أن يواصلوا حملاتهم الإعلامية التي تشوه الحقائق، ولكن كل ذلك لن يغير الحقيقة التي تصرخ في وجوههم: إن ما يفجر المقاومة اليوم كما في السابق، هو الاحتلال والظلم، ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وأفعال جيش الاحتلال، فهل يفهم الأغبياء ؟