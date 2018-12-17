وفد تشيلي يزور المجلس التشريعي الفلسطيني

رم الله- وطن: رحب الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي بالوفد التشيلي الذي يحل ضيفا على المجلس التشريعي خلال الفترة من 17- 20-12-2018، خلال اجتماع ضم كل من النواب الدكتورة نجاة الأسطل، قيس عبد الكريم، مهيب عواد، بحضور أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه، ومساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية والإعلام أحمد مقدادي. وضم الوفد الزائر عددا من ممثلي أكبر الأحزاب في البرلمان التشيلي.

وأطلع البرغوثي الوفد على آخر التطورات والمشاهد السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، خاصة الإجراءات الإسرائيلية الفاشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وأشار الى قانون القومية الذي سنه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يعمق الفصل العنصري ويلغي مبدأ حق تقرير المصير.

وشجب البرغوثي الممارسات اليومية التي ينتهجها الاحتلال لافتا الى عملية هدم البيوت، القتل الميداني، والمضايقات التي يتعرض لها المدنيين على أيدي المستوطنين الإسرائيليين بغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما وضع البرغوثي الوفد بصورة عدد من التقارير حول الأوضاع في المنطقة ككل.

وفي نفس الجانب تطرقت الأسطل الى صفقة القرن والتي تشكل ضربة قوية لتحقيق السلام، منوهة الى القرارات الأمريكية الأخيرة التي جاءت للدفع بالاتجاه المعاكس بدلا من وضع الجانب الإسرائيلي أمام المسائلة والعقاب.

وأشار النائب قيس عبد الكريم الى خروقات اسرائيل للقانون الدولي و استنكر عمليات الضم و التهويد كما أكد عبد الكريم في حديثه استنكار الاستيطان الإسرائيلي، وسياسة الضم التدريجي الزاحف التي ترتقي الى جرائم حرب وفقا لكل من اتفاقي جنيف وروما، كما أدان الإجراءات القمعية الإسرائيلية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي.

ودعا عبد الكريم الوفد التشيلي والمجتمع الدولي الى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، والبعد عن ازدواجية المعايير، فالمجتمع الدولي يوفر الحصانة للحكومة الإسرائيلية بحجة تشجيع السلام والوصول لتسوية بين الجانبين لافتا الى أسباب نجاح نموذج جنوب افريقيا والتي كان أولها مقاطعة دول العالم لنظام الفصل العنصري. وأضاف: " ندعو لخطوات ملموسة من المجتمع الدولي لإسقاط نظام الفصل العنصري، ومعاقبة إسرائيل على خروقاتها المتكررة وتكثيف وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي".

وفي نفس السياق، أوضح النائب عواد أن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تتنافى مع القانون الدولي والإنساني، مشيرا الى عدد من حالات القتل الميداني المتعمد التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بشكل يومي قائلا : " ندعو كل أحرار العالم الحريصين على تحقيق السلام ووضع الحد لانتهاكات الاحتلال المتكررة للقانونين الدولي والإنساني الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر خطوات جادة وملموسة".