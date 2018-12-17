بيت لحم: الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية وسط تقوع

بيت لحم- وطن: وضعت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مكعبات اسمنتية في منطقة خربة الدير وسط بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرج، بأن قوات الاحتلال نصبت أربعة مكعبات ضمن توجهاتها لوضع نقطة عسكرية للمراقبة، إضافة الى التمترس خلفها أثناء المواجهات مع الشبان.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفتية بزعم رشقهم سيارات المستوطنين بالحجارة على الشارع الرئيسي لبلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وبينت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه الفتية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.