جامعة بيرزيت تعطل الدوام غداً بسبب مناوشات بين الكتل الطلابية

بيرزيت- وطن: أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الاثنين، عن تعطيل الدراسة في حرم الجامعة يوم غد الثلاثاء بشكل كامل.

وقالت في بيان مقتضب: "تعلن جامعة بيرزيت عن تعطيل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 18/12/2018، مع عدم تواجد الطلبة في الحرم الجامعي، وعلى جميع العاملين التواجد في أماكن عملهم".

وحول ذلك قالت مصادر لـ وطن إن عصر اليوم قامت مجموعة باطلاق النار تجاه طالبين على أحد أبواب الجامعة، لم تعرف هوياتهم أو نيّتهم، الأمر الذي استدعى الطالبين المستهدفين للرجوع الى الجامعة للاحتماء، فيما انطلق طلبة الجامعة لمهاجمتهم على اعتقاد أنهم مستعربين من جيش الاحتلال".

وأوضحت المصادر أنه عقب ذلك اندلعت مناوشات بين الكتل الطلابية "الكتلة الإسلامية والشبيبة الفتحاوية" حول حقيقة الحادثة، وتضاربت الروايات، وقيام طالبين بضرب أحد الطلبة وجرى نقله للمستشفى، الأمر الذي استدعى الجامعة لتعطيل الدوام لاحتواء الموقف".