الأردن يدين اعلان الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة

وطن- وكالات: أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة و"شرعنة" آلاف المنازل الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

واعتبر الوزير الصفدي، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، هذا الإعلان خرقا للقانون الدولي وتصعيدا يزيد التوتر، مؤكدا أن الاستيطان ممارسة أحادية لا شرعية، تكرس الاحتلال وتقوض فرص حل الصراع.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وكل الممارسات التصعيدية اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاحتقان والعنف الذي سيهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.