الشيخ: أبلغنا الاحتلال عزمنا مراجعة كل الاتفاقيات معه في حال استمرار جرائمه على الأرض

وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إنه تم إبلاغ إسرائيل عزم السلطة إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، في حال استمرار انتهاكات الجيش والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية.

وخلال لقاء له عبر تلفزيون فلسطين، مساء الإثنين، أوضح الشيخ أن ذلك جاء خلال اجتماع طارئ عقد مع الجانب الإسرائيلي، اليوم، لمناقشة العديد من القضايا.



وتابع أن "الاجتماع جاء بتكليف من الرئيس محمود عباس، وبعد تدخل جهات إقليمية مؤثرة وتحديدا الأردن، ومصر، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف التصعيد الخطير والمتسارع في الأراضي الفلسطينية".



وأضاف "أوصلنا رسالة أن ما يجري الآن من تصعيد خطير يستهدف كل الأراضي المحتلة، لا يمكن أن يكون مقبولا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف مدننا وقرانا ومخيماتنا".



وأردف الشيخ "أوضحنا للطرف الإسرائيلي أن ما يجري هو تجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وعليه فإن هذه الاتفاقيات التي تستباح وتذبح يوميا من قبل إسرائيل، لن يكون الطرف الفلسطيني متفرجا عليها، وإنما سيكون هناك رد فلسطيني إذا استمر هذا العدوان وهذه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا".



وأشار إلى أن "القيادة الفلسطينية ستعقد خلال أيام اجتماعا طارئا للبحث في الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها".