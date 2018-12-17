"حتى في مماته يخيف الاحتلال ومخابراته وجيشه"

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نصبًا تذكاريًّا للشهيد غسّان كنفاني في مدينة عكا شمالي فلسطين المحتلة.

وجاءت عملية الهدم بأمر من وزير داخلية الاحتلال آرييه درعي، الذي قال إنّ كنفاني من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو تنظيم إرهابي نفّذ هجمات ضد إسرائيل"، وفقًا لزعمه.



وجرى إنشاء النصب التذكاري، قبل شهريْن، تخليدًا لذكرى كنفاني قرب مدخل مقبرة النبي صالح في مدينة عكا المحتلة، بمبادرة من عائلته وناشطين فلسطينيين.

وكانت وزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال ميري ريغيف، قالت في رسالة بعثتها إلى وزير الداخلية، والمستشار القضائي للحكومة ولنائب مفوض الشرطة العام ومكتب الخدمات الدينية وبلدية عكا، "إنه لا يمكن الإبقاء على نصب تذكاري مثل هذا، لأن صاحبه كان عضوًا بارزًا في منظمة قتلت إسرائيليين، بالإضافة إلى أنه ما زال على جدول أعمال هذه المنظمة دعوات لتدمير إسرائيل".



ويعتبر غسان كنفاني روائيا وقاصا وصحفيا فلسطينيا، ومؤسس مجلة الهدف، وأحد أشهر الكتاب والصحافيين العرب في القرن العشرين.

ولد في عكا في 8 نيسان/ أبريل 1936، وهُجّر من فلسطين عام 1948 وانتقل إلى عدة دول، بينها الكويت ولبنان وسوريا، إلى أن اغتيل في 8 تموز/ يوليو 1972 في بيروت (لبنان) بعد تفجير سيارته من قبل الموساد الصهيوني.