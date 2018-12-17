بشكل دائم.. "الكنيست" يصادق على تعيين نتنياهو وزيراً للجيش

القدس- وطن: صادق الكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا للجيش بشكل دائم، وتمت المصادقة بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 56 معارضا.

وتسللم نتنياهو حقيبة الجيش "مؤقتا"، بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان، الذي انسحب من الحكومة.

واحتفظ نتنياهو بحقيبة الجيش رافضا تسليمها لأحد غيره، إضافة إلى حقيبة الخارجية، ومن المقرر أن يعين أحد وزراء حزبه "الليكود" في المنصب لثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست.