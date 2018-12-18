قوات الاحتلال تداهم ضاحية الريحان وتشرع في عمليات تفتيش للمساكن

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اقتحم جيش الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، ضاحية الريحان، قرب رام الله، وشرع في عمليات تفتيش للمساكن هناك. وذكرت مصادر محلية أن الجيش أجرى عمليات فحص دقيقة لكاميرات المراقبة، كما داهم بنايات سكنية بالضاحية. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا على الطريق الرابطة بين ضاحية الريحان وبلدة سردا، ودققت في تفتيش المركبات المارة. وفي سياق آخر، ذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية داهمت بلدة بيرزيت، من جهة حاجز عطارة، دون مزيد من التفاصيل.