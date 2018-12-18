الاحتلال يعتقل 24 مواطناً بينهم فتاة من عائلة الشهيد صالح البرغوثي
رام الله- وطن: أعلن جيش الاحتلال، اعتقال 24 مواطناً في الضفة، الليلة الماضية وفجر اليوم، بينهم فتاة.
والمعتقلون هم:
١. آيات دحادحة (زوجة المحرر عاصم شقيق الشهيد صالح البرغوثي)- رام الله
٢. ياسر حازم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
٣. أحمد سامي حامد- سلواد شرق رام الله
٤. محمود موسى- جنين
٥. أحمد صادق الخطيب- حزما شرق القدس
٦. محمد عبد الإله- كفر قدوم شرق قلقيلية
٧. علي عبد الرحمن بعجاوي- يعبد جنوب جنين
٨. مصطفى عز الكيلاني- يعبد
٩. همام غربية (شقيق الشهيد صادق زياد غربية)- صانور قرب جنين
١٠. المحرر نصر علاونة- جبع جنوب جنين
١١. هادي صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
١٢. محمد نسيم صبيح- الخضر
١٣. معتز أبو سل- مخيم العروب شمال الخليل
١٤. مجاهد أبو خليفة- مخيم جنين
15. الأسير المحرر نضال نجل الشهيد زياد العامر- جنين
16. محمد السعدي -جنين
17. نزار أبو الهيجا -جنين