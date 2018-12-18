الاحتلال يعتقل 24 مواطناً بينهم فتاة من عائلة الشهيد صالح البرغوثي

رام الله- وطن: أعلن جيش الاحتلال، اعتقال 24 مواطناً في الضفة، الليلة الماضية وفجر اليوم، بينهم فتاة.

والمعتقلون هم:

١. آيات دحادحة (زوجة المحرر عاصم شقيق الشهيد صالح البرغوثي)- رام الله

٢. ياسر حازم الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٣. أحمد سامي حامد- سلواد شرق رام الله

٤. محمود موسى- جنين

٥. أحمد صادق الخطيب- حزما شرق القدس

٦. محمد عبد الإله- كفر قدوم شرق قلقيلية

٧. علي عبد الرحمن بعجاوي- يعبد جنوب جنين

٨. مصطفى عز الكيلاني- يعبد

٩. همام غربية (شقيق الشهيد صادق زياد غربية)- صانور قرب جنين

١٠. المحرر نصر علاونة- جبع جنوب جنين

١١. هادي صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

١٢. محمد نسيم صبيح- الخضر

١٣. معتز أبو سل- مخيم العروب شمال الخليل

١٤. مجاهد أبو خليفة- مخيم جنين

15. الأسير المحرر نضال نجل الشهيد زياد العامر- جنين

16. محمد السعدي -جنين

17. نزار أبو الهيجا -جنين