رام الله- وطن: ما تزال بعض الطرق والحواجز مغلقة من الاحتلال فيما بعضها مفتوحاً.

فيما يلي أحوال الطرق صباح اليوم:

عين سينيا أزمة خفيفه للخارجين

عطارة أزمة وتدقيق.

بوابة النبي صالح سالكة ومفتوحة.

طريق الجلزون دورا القرع أزمة خانقة.

طريق بيرزيت سردا أزمة خانقة.

حاجز بيت ايل مغلق

بوابة يبرود شارع 60 مغلقة بالإتجاهين

قلنديا أزمة خانقة للخارجين.

حاجز جبع ازمة خانقة للخارجين

حاجز حزما سالك

حاجز زعترة سالك مع كثافة سير

مفرق جيت صرة وشارع يتسهار سالك

حاجز الكونتينر سالك

حاجز عناب سالك

حاجز شافي شمرون وطريق نابلس جنين سالكة.