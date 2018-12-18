اللجنة الشعبية بالامعري لوطن:مجهولون يقتلون خليل ادريس احد قادة فتح في المخيم

رام الله- وطن: قال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الأمعري طه البس لـوطن، إن عثر اليوم على الشاب خليل ادريس مقتولاً في مخزن داخل المخيم.

وأضاف البس أن المغدور ادريس هو أحد قيادات تنظيم حركة فتح في المخيم.

وأشار إلى أنه لم يعرف المجرمون الضالعون في الجريمة.

وذكرت صفحة مخيم الأمعري على "فيسبوك" أن خليل ادريس شقيق الشهيدة وفاء ادريس.

من جانبه، قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم العثور على جثة مواطن (50 عاماً) متوفياً داخل محله في مخيم الأمعري وعلى جسمه آثار دماء.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ظروف الوفاة.