مؤسسات أهلية وحقوقية لوطن: حدث جامعة بيرزيت خطير ويندرج ضمن الانتكاسة في الحريات

رام الله- وطن: أكدت مؤسسات أهلية وحقوقية لـوطن، أن ما جرى في جامعة بيرزيت، أمس، حدث خطير ويهدد السلم الأهلي ويندرج في سياق الانتكاسة الحاصلة في حالة الحريات والحقوق في فلسطين.

رئاسة الجامعة تروي ل وطن ما جرى أمس

وفي حديث له لـوطن، اليوم الثلاثاء، روى عزيز شوابكة، مساعد رئيس جامعة بيرزيت، ما جرى أمس داخل الجامعة، مشيرا إلى أن اشخاص في سيارة مدنية اعترضوا طريق طالبين أثناء خروجهما من الجامعة، وحاولوا خطفهما، بينما نجح الطالبان بالفرار، معتقدين ان من اعترضهم طريقهم قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون).

وأضاف أن الطالبين عادا أدراجهما لحرم الجامعة، لكن سريان شائعة بأن من حاولوا خطف الطالبين عناصر أجهزة أمنية، في أوسط الطلبة، أدى لاحتكاكات، تطورت لمشادات كلامية، ثم اعتداءات متبادلة.

وبين شوابكة أن إدارة الجامعة تدخلت لفض ما جرى، ونجحت بالتنسيق مع الكتل الطلابية في احتواء الموقف، وحل الإشكالية. مطالباً الأجهزة الأمنية، اتخاذ خطوات للإفصاح عن نفسها وهويتها، والابتعاد عن حرم الجامعة.

شبكة المنظمات: حدث بيرزيت خطير ومرفوض

وقال مسؤول الضغط والمناصرة في شبكة المنظمات الاهلية أشرف أبو عرام لـوطن، إن ما جرى في جامعة بيرزيت امس كان خطيراً من حيث شكله ومضمونه.

وأضاف ابو عرام من حيث الشكل، يأتي في ظل الظرف الأمني الأخير الذي نمر به كشعب فلسطيني وفي ظل الاقتحامات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستعربين ، وأي تدخل أمني فلسطيني بزي مدني سيكون مثار للشك والريبة وقد يعرض حياة الناس للخطر.

وتابع: من حيث المضمون ، فإن التدخل في شؤون الطلبة والجامعات مرفوض جملة وتفصيلا وفيه اعتداء على حق الطلبة في حرية الرأي والتعبير وانتمائهم السياسي وابداء اراءهم وممارسة عملهم النقابي.

وقال أبو عرام: تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة الجامعية وحياة الطلبة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، ننظر اليه بمنتهى الخطورة، اذا كان هناك افراد متهمون بمخالفة القانون، فلتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقتهم حسب الأصول، بمعنى ان تم ذلك من خلال قرار من النيابة العامة دون التدخل بحياة الطلبة بهذا الشكل.

وأكد أن حادث بيرزيت يهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الاجتماعي الفلسطيني. مضيفاً: نحن بأمس الحاجة لتوحيد هذا النسيج ونبذ الفرقة من اجل التوحد أمام الهجمة الاسرائيلية على الكل الفلسطيني، وأي ممارسات تتناقض مع هذا الفهم تعتبر خطيرة، اضافة الى أن فيها انتهاك واضح للقانون.

الحق: نتابع ما جرى وهو يندرج ضمن الانتكاسة الحاصلة في الحريات وحقوق الإنسان

من جانبه، قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين لـوطن، إن المؤسسة تصلها تقارير ميدانية حول ما جرى في جامعة بيزريت، وتتابع هذه التقارير. ووصف ما جرى بأنه يندرج يندرج في سياق الانتكاسة الحاصلة في حالة الحريات والحقوق عموما في فلسطين.

وقال عابدين: للأسف رغم الانضمام لاتفاقيات حقوق الانسان، تقول مؤشراتنا الاحصائية انه بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية تتراجع حالة حقوق الانسان اصلا، وهذا غريب ويدلل على غياب إرادة سياسية في تعزيز حقوق الانسان، وسيطرة الأمن على مختلف مفاصل الحياة ولا يمكن أن يقرأ هذا الحادث بمعزل عن حوادث اخرى حصلت في جامعات ثانية.

وأضاف: في ظل غياب المساءلة والمحاسبة والإنصاف الحقيقي، هذا يعطي اشارات إلى أن الأمن يبدو أنه يمتلك نوع من "الحصانة" التي تحول دون المحاسبة وهو ما يؤدي الى اتساع الانتهاكات.

وأوضح "اكدنا اكثر من مرة أنه غياب الجدية في التعامل مع الاتفاقيات، وفي الفترة الأخير تظهر محاولات للتراجع وافراغ اصلا هذه الاتفاقيات من مضمونها تحت بند تحفظات على الاتفاقيات.

وأكد أن مفتاح الحل يكمن في إرادة سياسية صارمة وجادة في احترام حالة حقوق الانسان ومحاسبة جادة على الانتهاكات التي تحصل من قبل الأجهزة الأمنية.

ابراهيم البرغوثي: على الأجهزة الأمنية أن تظهر شخصيتها بزيها الرسمي

من جهته، دعا مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي في حديثه لوطن، لصون الحريات العامة والحق في الانتماء الحزبي والعمل الأكاديمي.

وقال "على الأجهزة الأمنية الا تستعير بوسائل احتلالية في الاعتقال بلباس مدني ويجب عليها أن تظهر شخصيتها بزيها الرسمي، المستعربون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي التي اعتادت على استخدام الزي المدني في الاعتقالات والمداهمات، وبالتالي على مختلف الأجهزة الأمنية في شطري الوطن أن تحرص على إظهار هويتها الرسمية اثناء اداء مهامها.

وقال البرغوثي "نحن احوج ما نكون للوحدة في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، ويجب أن تصان حرية الرأي والتعبير والانتماء الحزبي في شطري الوطن، سيما أن المادة 26 من القانون الأساسي تنص صراحة على تمتع المواطنين الفلسطينيين على خلافهم بالحق في المشاركة في الحياة السياسية العامة بما في ذلك الحق في الانضمام للأحزاب والجمعيات الأهلية كيفما يرى ويعتقد.

وأضاف البرغوثي: كما أن الرئيس ابو مازن اعتبر حماس جزءاً من مكونات الشعب الفلسطيني وهذا تعبير عن إرادة سياسية رسمية، لذلك كمؤسسة نرى أن على الأجهزة الأمنية في شطري الوطن أن تحترم وتصون الحق في الانتماء للمعتقد السياسي والانتماء الحزبي لسائر المواطنين وأن تحترم حق المواطنين الفلسيطينيين في الرآي والتعبير وحرية البحث العلمي والأكاديمي.

الهيئة المستقلة: سنصدر موقفنا بعد جمع البيانات

من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك لـوطن، إن الهيئة تجمع البيانات من باحثيها الميدانيين حول الحادثة وستصدر موقفها لاحقاً.