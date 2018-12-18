الملك الأردني يطالب بضغط دولي لوقف تصعيد الاحتلال

وطن: طالب الملك الأردني عبد الله الثاني، الثلاثاء، بضغط دولي لوقف تصعيد الاحتلال الراهن ضد شعبنا، وذلك خلال استقباله الرئيس محمود عباس بالعاصمة عمان.

وحسب بيان للديوان الملكي، شدد الملك عبدالله، خلال اللقاء، على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا لمزيد من العنف".

وعبر عاهل الأردن، وفق المصدر ذاته، عن رفض بلاده للممارسات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول لتحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين.

كما أكد على "ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن الأردن "يقف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة، وسيواصل مساعيه في العمل مع الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي لإيجاد آفاق سياسية، تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني".

وأكد الملك عبدالله على "أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة"، مشددا على أن "الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

وتم خلال اللقاء التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء آخر المستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والقدس.

بينما قدر الرئيس عباس عاليا مواقف الأردن بقيادة الملك حيال الشعب الفلسطيني وقضيتهم ومطالبهم العادلة، حسب بيان الديوان الملكي الأردني.

الأناضول