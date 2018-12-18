مجلس الوزراء: صمت العالم ضوء أخضر للاحتلال كي يستمر في جرائمه

رام الله- وطن: أدان مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد المواطنين وممتلكاتهم بالمدن الفلسطينية.

وفي بيان له، عقب اجتماعه برام الله، قال إن تلك الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، محذراً من تداعيات ذلك، ومن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد.



واعتبر أن حالة الصمت الدولي تعني ضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلي لما يقوم به، ويعزز سياسة الإفلات من العقاب.



وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية وصون الأمن والسلم الدوليين، ودعا دول العالم إلى التعامل بمنتهى الجدية لوقف العدوان الإسرائيلي، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه التزاماتهم بضمان احترام القانون الدولي، وحقوق شعبنا.



كما دعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي الذي سيشكل رادعًا للاحتلال على جرائمه، وأداة لإحلال العدالة الغائبة.



في سياق آخر، صادق المجلس على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطوائف المسيحية لسنة 2019، واعتبار عيد الفصح حسب التقويم الشرقي والذي يصادف يوم 28/4/2019 عيداً وطنياً في فلسطين.



فيما اطلع المجلس على تقرير حول تطور وضع ديون دائرة مياه الضفة الغربية، وناقش الخطوات المتخذة من قبل سلطة المياه لرفع نسبة التحصيل، من خلال رفع مستوى خدمة المياه بالجملة، وتطوير نظام الفوترة، والأنظمة المحوسبة لإدارة توزيع المياه.