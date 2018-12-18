تدريبات الاحتلال ومشهد دباباته روتين حياة في الأغوار

وطن: لليوم الثاني على التوالي، تواصل دبابات الاحتلال التمركز على مدخل قرية العقبة، بالأغوار الشمالية، وتدمر عشرات الدونمات المزروعة بالقمح والفول في مناطق واسعة من الاغوار.

ومنذ سنوات، يجري الجيش تدريبات عسكريّة في مناطق الأغوار، حيث جرى تصنيف مساحات شاسعة كـ"مناطق إطلاق نار"، وبضمنها أراضٍ متاخمة للفارسية والمالح والعقبة، لكنّ التدريبات تجري أيضًا خارج تلك المناطق بما في ذلك محيط قريتي بردلة وعين البيضا.

ومنذ تشرين الأوّل 2017 صعّد الاحتلال وتيرة التدريبات في المنطقة، وتجري التدريبات في مناطق متاخمة لـ11 تجمّعًا سكّانيًّا، وثلاث قرى فلسطينية في الأغوار الشمالية حيث يسكن نحو 7500 مواطن.

ويسكن في منطقة الأغوار، نحو 10 آلاف مواطن، منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم سلطات الاحتلال من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتخضع الأغوار الواقعة ضمن منطقة (ج) حسب اتفاق أوسلو للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.