تيسير خالد يدعو لوقف الاتصالات مع الاحتلال وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

وطن: دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى وقف الاتصالات الجارية مع الاحتلال، وعدم إضاعة الوقت، والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية، بإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال ياعتبارها دولة معادية ودولة احتلال واستعمار استيطاني.

وفي بيان له، الثلاثاء، طالب خالد بوقف التنسيق الامني بين الجانبين، وسحب الاعتراف بدولة "اسرائيل"، عبر خطوات متدرجة تفضي الى التحرر من قيود اتفاقيات اوسلو وتوابعه، كاتفاق باريس الاقتصادي، وفقا لخطة العمل التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني، الذي انعقد نهاية نيسان الماضي.

وأضاف بأن ما تشهده العملية السياسية بين الجانبين منذ سنوات، وما تؤشر إليه التفاهمات التي يجري تطبيقها على الارض في صفقة القرن، يؤكد عدم وجود شريك اسرائيلي يمكن ان نصل معه الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة، وبأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي.

واعتبر أن الاحتلال دفن هذه الاتفاقيات منذ زمن تحت التراب في القدس المحتلة وفي المستوطنات والبؤر الاستيطانية.