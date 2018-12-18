الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يطلق الخميس دوري جوال الممتاز

وطن: يطلق الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، بعد غد الخميس، دوري جوال السنوي، 2018/2019، بمباراتين تجمع الأولى دلاسال القدس وسرية رام الله الاولى على صالة بيت ساحور الساعة السادسة مساء.

كما يلتقي في اللقاء الثاني فريقا مركز قلنديا وارثوذكسي بيت ساحور على صالة ماجد اسعد بالبيرة الساعة السادسة مساء.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة أجرى قرعة الدوري بمشاركة مندوبي جميع الاندية بمقر شركة جوال الراعية للدوري وبحضور اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وعبد المجيد ملحم، المدير العام لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال".

وتجري يوم الجمعة المقبل مباراتان أخريان ضمن الاسبوع الاول من الدوري، تجمع الاولى تراسنطا بيت حنينا وارثوذكسي رام الله، على صالة السرية الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا مركز ابداع واسلامي بيت لحم على صالة ابو عمار الشبابية ببيت لحم الساعة السادسة مساء.

ويختتم الاسبوع الاول يوم السبت بلقاء العمل الكاثوليكي وارثوذكسي بيت لحم على صالة العمل الساعة السادسة مساء، ونادي حطين النابلسي وبيرزيت على صالة سلفيت، الساعة السادسة مساء.