الاحتلال طلب من واشنطن الضغط على الجيش اللبناني لكشف أنفاق حزب الله

وطن: نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الثلاثاء عن مصادر دبلوماسية غربية القول إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الضغط على الجيش اللبناني لكشف أنفاق حزب الله.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن المصادر القول إن “الإسرائيليين يطلبون من الولايات المتحدة التدخل والضغط على الجيش اللبناني بغية حثه على كشف الأنفاق من الجانب اللبناني، والعمل على تدميرها، بالتعاون مع القوات الدولية /اليونيفيل/ المنتشرة هناك”.

واعتبرت الصحيفة أن “الرد جاء، بشكل غير مباشر، مِن خلال استنفار الجيش اللبناني عند الحدود، مع سماحه للأهالي بأن يتحركوا بحرية فوق أرضهم، ما دفع بجنود الاحتلال إلى التراجع، بعدما كانوا تقدّموا لأمتار، وذلك إثر توسط اليونيفيل”.