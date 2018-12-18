الاحتلال يُمدد توقيف 4 مقدسيين

وطن: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة الثلاثاء، توقيف أربعة شبان مقدسيين، لتقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة "المشاركة في حفل زفاف وترديد أغان للمقاومة ورفع رايات حماس".

وأوضح المحامي خالد زبارقة أن قضاة المحكمة مددوا توقيف الشاب العريس رامي الفاخوري ليوم الأحد القادم والشبان محمود عبد اللطيف وعماد أبو سنينة وماجد الجعبة ليوم الخميس القادم لتقديم لوائح اتهام ضدهم، تتضمن "رفع أعلام ورايات حماس والاشادة بها خلال حفل زفاف الشاب الفاخوري".

ومن الممكن أن تتضمن لوائح الاتهام أيضًا بندًا بسبب وجود صورة للشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، وهو والد العروس.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت 20 مقدسيًا الجمعة الماضي، على خلفية مشاركتهم في حفل زفاف الشاب الفاخوري بحجة "رفع الرايات وترديد اناشيد وطنية والاشادة بحركة حماس"، وافرجت عن معظمهم بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالات مالية.