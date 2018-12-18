الجامعة العربية تقرر توجيه رسائل للبرازيل واستراليا لحثهما على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

وطن: قرر مجلــس جــامعـــة الدول العــربية المجتمع على مســـتوى المنـدوبين الــدائمين، توجيه رسائل عاجلة إلى رئيس البرازيل المنتخب، وحكومة استراليا لحثهم على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف.

جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التي عقدت برئاسة السودان، في مقر الجامعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، لبحث التحريض الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.

وقرر المجلس إبلاغ سفراء البرازيل واستراليا لدى الدول الأعضاء بالموقف العربي ضد أي قرار ينتهك المكانة القانونية لمدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي القائم، وتوجيه فريق حكومي عالي المستوى تشكله الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، للقاء المسؤولين البرازيليين والاستراليين، وإبلاغهم رسالة الجامعة بهذا الشأن.

وطلب من مجلسي السفراء العرب في البرازيل واستراليا بمواصلة تحركهما لدى وزارتي الخارجية والبرلمانات والأحزاب السياسية في البلدين، لإبلاغ رسالة الجامعة بهذا الشأن.

ودعا المجلس، الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، والمواقف التاريخية البرازيلية الملتزمة بالقانون الدولي، والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس ورفض، قرار الحكومة الاسترالية بشأن مدينة القدس الشريف، والذي أتى في سياق مُنحاز للاحتلال الإسرائيلي ومتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وطالبها بالتراجع عنه وعدم الإقدام على أي خطوة غير قانونية بهذا الشأن.

وأعرب المجلس عن دعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

وأكد عزم الدول الأعضاء التصدي لأي قرارات تُخلّ بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوات غير القانونية، ومتابعة تنفيذ "خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إليها".

ودعا المجلس البرلمان العربي للتحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا القرار.

وفا