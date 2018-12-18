وطن: ينظم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى حفل إطلاق الأسطوانة الأولى لفرقة "بنات القدس"، وذلك اليوم الخميس الموافق 18-12-2018.

ويؤمن المعهد بأهمية الجوقات والغناء الجماعي لتعليم ونشر الموسيقى، فالجوقات من السبل الفعالة والدائمة للوصول إلى أعداد كبيرة من الجمهور. فقد تأسست "فرقة بنات القدس" عام 2013، كفرقة خاصة بالفتيات مكونة من 25 عازفة ومغنية، لتأكيد حضورهن ودورهن الرئيسي في نشر الموسيقى في المجتمع بقيادة الأستاذ "سهيل خوري"، وقدمت الفرقة منذ تأسيسها عدداً كبيراً من العروض في فلسطين والعالم، وفازت بجائزة أفضل جوقة في الشرق الأوسط من مهرجان دبي للجوقات عام 2016.

في هذا السياق يقول الأستاذ والموسيقار سهيل خوري مؤسس الفرقة ومدير عام المعهد:" تساهم هذه الفرقة في اعادة الاعتبار للأغنية الوطنية الملتزمة وتركز على قضية القدس في عملية النضال التحرري. هذه الفرقة، والتي تتكون فقط من إناث، يعبرن عن حبهن لمدينتهن القدس عبر أغانيهن وأصواتهن التي امتزجت بالفرح والشجاعة. كما تمتاز الاسطوانة، والتي تحتوي على إحدى عشرة أغنية منهم خمسة تتغنى بالقدس ، بتقنيات عالية وأداء متميز لفرقة لبنات القدس".

وتم أداء أغنيتان بإشتراك جوقة برايستون للفتيات وأغنية مع جوقة الفتيات النرويجية.

يا قدس وين الروح: كلمات وسيم الكردي وألحان وتوزيع سهيل خوري.

فلتسمع كل الدنيا: كلمات توفيق زياد وألحان حسين نازك وتوزيع سهيل خوري وحسين نازك.

القدس الخالدة :كلمات ف. وثيرلي تعريب المطران ايليا خوري واضافات من تانيا ناصر وسهيل خوري وألحان ستيفان ادامز وتوزيع سهيل خوري

هلا ليا : كلمات وألحان الأخوين رحباني " لحن تراثي" وتوزيع سهيل خوري.

صرخة من القدس: كلمات وألحان ريم البنا وتوزيع سهيل خوري.

يما مويل الهوى :كلمات أحمد دحبور وألحان حسين نازك" لحن تراثي" توزيع سهيل خوري.

وحدها بتبقى القدس: كلمات وألحان ريم بنا وتوزيع بشارة الخل وسهيل خوري.

هات السكة: كلمات زكريا شاهين وألحان مصطفى الكرد وتوزيع إميل وسمير عشراوي وسهيل خوري.

وعيونها كلمات: وسيم الكردي وألحان وتوزيع سهيل خوري.

القدس عربية: كلمات وألحان ريما ترزي وتوزيع سهيل خوري.

لغزة سلام: كلمات فؤاد سروجي وألحان سهيل خوري وتوزيع سهيل خوري وخيتيل بركستراند.

وتم إنتاج الإسطوانة في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بالتعاون مع شركة الانتاج النرويجية KKV في النرويج وبدعم من وزارة الخارجية النرويجية/ مكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.