الفصائل لوطن: على أجهزة الأمن أن تكف يدها عن الجامعات وتحترم حقوق الطلبة

رام الله - وطن: طالب قياديون في الفصائل والاحزاب الوطنية، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، باحترام حقوق وحرية الطلبة، معتبرين أن أي تعديات في هذا الجانب، مرفوضة ومدانة ويجب وقفها.

جاء ذلك في أحاديث متفرقة لقياديي الفصائل لوطن تعليقا على أحداث أمس الإثنين في جامعة بيرزيت، والاحتكاكات بين الطلبة، التي أعقبت محاولات عناصر أمنية اعتقال طالبين على مدخل الجامعة.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لوطن ، إن وجود أية عناصر أمنية بلباس مدني أمر مدان ومرفوض، ينذر بعواقب وخيمة على السلم الاهلي ويلحق الضرر بالوحدة الوطنية ويتناقض مع القانون.

واعتبر شحادة أن لذلك تداعيات قد تؤدي على المدى الأبعد في تقديم خدمة للاحتلال، داعيا لاحترام القانون، والحفاظ على الحريات، حاثًّا الأجهزة الأمنية على توجيه نشاطها لمجابهة المستوطنين وانتهاكاتهم.

من جانبه، حذر أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي من الانزلاق لمربع خطير، عبر تحويل مواجهتنا مع الاحتلال لصراعات داخلية.

وقال البرغوثي لوطن إن تلك الصراعات لن تفيد إلا حكومة نتنياهو.

ودعا البرغوثي إلى تجنب الخلافات الداخلية، كما طالب الأجهزة الأمنية باحترام حرمة الحرم الجامعي.

بدوره، رفض قيس أبو ليلى، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أي تدخل للأجهزة في شؤون الطلبة، معتبرا ان التعدي على حقوق الطلبة او تعريضهم للاعتقال والملاحقة يسيء لحقوق الطلبة، ويسيء للجامعة نفسها كصرح أكاديمي.

ودعا ابو ليلي في حديث لوطن لإلزام الأجهزة الأمنية باحترام حقوق الطلبة المنصوص عليها وفق القانون.

وأضاف أبو ليلى " نحن مع كف يد الأجهزة عن اي تدخلات في شؤون المواطنين ونرفض الاعتداء على حق المواطنين في التعبير".

وأعرب عن أسفه لما جرى، معتبرا أن الكتل يجب ان تكون موحدة في الدفاع عن حقوق الطلبة.

أما بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب، فاعتبر أن ما حدث مأساوي بكل المقاييس وبدرجة كبيرة، ويعكس لأي مدى هناك احتقان في الشارع.

وحذر من خطورة تغليب القضايا الداخلية على التناقض الرئيسي مع الاحتلال.

وقال إنه يجب تركيز كل الجهد في الأولوية الوطنية لانهاء الاحتلال، على أي جهد آخر.