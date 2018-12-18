الشرطة تكشف ملابسات حرق مركبة في جنين‎

جنين- وطن: كشفت الشرطة ملابسات حرق مركبة في مدينة جنين وألقت القبض على شخص المشتبه به .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بان وبعد ورود شكوى من قبل مواطن من سكان مدينة جنين للشرطة المباحث العامة حول تعرض مركبة موجودة أمام محله لصيانة المركبات للحرق من قبل مجهول .

وبالبحث والتحري من قبل شرطة المباحث العامة وإجراء المعاينة والتحريات اللازمة تم حصرت الاشتباه بشخص والقاء القبض عليه .

هذا واكد البيان ، احالة المشتبه به الى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه اصولاً.