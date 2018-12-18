الحمدالله ضيفاً على الجلزون قريباً

رام الله- وطن:قالت مصادر رسمية لـ وطن إن رئيس الوزراء رامي الحمدالله سيحل، ضيفاً على مخيم الجلزون قريباً.

وأوضحت المصادر أن الحمدالله اعتذر أمس عن تأدية واجب العزاء بالشهيد محمود يوسف نخلة بسبب ظروف عائلية.

وأشارت لـ وطن أن الحمدالله سيلتقي أثناء زيارته بفعاليات مخيم الجلزون وأهالي الشهداء والأسرى، وكذلك سيلتقي بعائلة الشهيد نخلة الذي ارتقى برصاص الاحتلال يوم الجمعة المنصرم خلال مواجهات على مدخل المخيم، وكذلك بعوائل الشهداء والأسرى.

وأكد الحمدالله وفقاً للمصادر على اعتزازه بدور المخيمات وصمودها، مضيفاً أن قضية اللاجئين ما زالت من أولويات الحكومة وعلى سلّم اجتماعاتها لتحسين ظروف العيش لهم.

وجاءت أقول المصادر الرسمية رداً على خبر نشرته وطن حول اعتذار الحمدالله عن زيارة مخيم الجلزون أمس، بعد ان كان في انتظاره اهالي الشهيد وفعاليات المخيم، إلا أن ظروفاً عائلية حالت دون مشاركته في العزاء.