الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسيرة الأردنية خولة الزيتاوي

رام الله- وطن: قررت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسيرة الأردنية خولة الزيتاوي.

وقالت وسائل اعلام محلية، إن "إدارة سجون الاحتلال قررت الإفراج عن الأسيرة الأردنية خولة الزيتاوي".

وفي وقت سابق، هدد الأسرى في سجن النقب بالتصعيد في حال عدم اطلاق سراح الأسيرة المحررة المعاد اعتقالها " خولة محمد يوسف زيتاوى" (40) عام، من بلدة جماعين قضاء نابلس التي اعيد اعتقالها قبل يومين .

وبحسب مركز "أسرى فلسطين"، أكد الأسرى في سجن النقب الصحراوي، بان 60 اسيراً جاهزون للدخول في اضراب عن الطعام كدفعة اولى فى حال اصر الاحتلال على اعتقال المحررة "خولة زيتاوى" ولم يطلق سراحها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي "زيتاوى" في يناير من العام 2007 ، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف، واستطاعت مؤسسة مانديلاً ان تضم لها طفلتها الرضيعة " غادة" التي كان عمرها 7 شهور حين اعتقالها فى سجن "تلموند" لحين اكمال سنيتن من عمرها.