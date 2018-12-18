الصين تدعو لوقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة ودعم الأونروا

وطن: قال ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، وو هايتاو، إنه يجب تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط عبر ضبط النفس، وأنه يجب على مجلس الأمن توفير الظروف الملائمة لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ودعا المندوب الصيني، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف نشاطها الاستيطاني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتعزيز الدعم الدولي لمنظمة " الأونروا " والدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء

وشدد على أهمية تسوية قضية القدس، وقضية الشعب الفلسطيني العادلة بحيث يضمن استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.