العين يطيح بريفر بلايت ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية

رام الله - وطن: تأهل فريق العين الإماراتي، إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه في نصف النهائي على نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسجل العين مبكرا هدفه الأول عبر السويدي ماركوس بيرغ 3، لكن الكولومبي رفائيل سانتوس بوري عادل سريعاً لريفر بلايت 11، ثم تقدم للأرجنتينيين اللاعب نفسه بالدقيقة 16، وعادل للعين النتيجة 2-2 البرازيلي كايو لوكاس فيرنانديز عادل الدقيقة 51.

وأضاع غونزالو مارتينيز ركلة جزاء لريفربلايت في الدقيقة 69.

وسينتظر العين الفائز من مباراة ريال مدريد مع كاشيما الياباني غداً في نصف النهائي الآخر، علماً أن النهائي سيقام السبت.

ورفع العين سقف الطموحات في التأهل إلى النهائي بعد عرضه المذهل أمام الترجي التونسي في ربع النهائي السبت والذي توجه بإلحاق هزيمة قاسية ببطل أفريقيا بثلاثية نظيفة.

وكان العين عبر إلى ربع النهائي بصعوبة بالغة بعدما تخطى تيم ويلنيغتون النيبوزيلندي بطل أوقيانيا بركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3)، لكنه كشر عن أنيابه أمام الترجي وقدم أمامه أفضل عروضه على الإطلاق منذ استلام الكرواتي زوران ماميتش لمهام تدريبه في شباط/فبراير 2017.