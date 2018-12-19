فتشته بطريقة غريبة.. الاحتلال يداهم منازل أقارب الشهيد نعالوة

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، منازل أقارب الشهيد أشرف نعالوة في مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اقتحموا منازل تعود لكل من : غسان مهداوي وهو أسير محرر وخال الشهيد أشرف، ومنزل شقيقته هنادي ، وعمه عزام ، إضافة إلى منزل الشهيد نفسه ووالده والذي هدمته أول أمس.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا أيضا منزل شقيقته فيروز في حي المعاجين في مدينة نابلس، وفتشوا المنازل بشكل دقيق وخربوا بعض الممتلكات.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال تصرفوا بشكل غريب خلال اقتحام المنازل وتفتيشها فجر اليوم.