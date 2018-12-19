زخات من الامطار مساءً

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وخلال ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية تمتد الامطار خلال ساعات المساء والليل إلى معظم المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وخطر التزحلق على الطرقات.