السيتي يصعد بشق الأنفس لنصف نهائي كأس الرابطة

وطن: حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على منافسه ليستر سيتي بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مساء الثلاثاء على ملعب "كينج باور".

وأحرز هدف السيتي البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 14، بينما جاء هدف ليستر عن طريق ألبرايتون بالدقيقة 73، ليفوز فريق أبناء جوارديولا ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة، في انتظار الفائز من توتنهام هوتسبير وآرسنال الأربعاء.

وفي مباراة ثانية، فاز بيرتن ألبيون على ميدلزبره بهدف دون مقابل.