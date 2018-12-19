بيت لحم: إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

رام الله- وطن: أصيب، فجر اليوم الأربعاء، شابان برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقل شابان.

وقال مصدر أمني، إن مواجهات اندلعت في أحياء مختلفة من المخيم عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الرصاص بطريقة عشوائية، ما أدى الى إصابة الشاب محمد رائد شمروخ (19 عاما) بعيار ناري في الصدر، نقل على إثرها الى مستشفى بيت جالا الحكومي، ومن ثم إلى الجمعية العربية في بيت جالا، ووصفت مصادر طبية وضعه الصحي بالمستقر.

كما أصيب شاب آخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم، وعدد آخر بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

هذا وتعرضت مركبة المواطن مأمون ناجي الى الاحتراق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز صوبها، ما أدى الى اشتعال النيران فيها، قبل ان يقوم طاقم الدفاع المدني بإخمادها.

كما اعتقلت تلك القوات من المخيم كلا من: حمزة خليل الجعفري (21 عاما)، ومنير خالد الجعفري (21 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.

(وفا)