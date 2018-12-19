"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة الاستكمالية من "الإنجاز" اليوم

وطن: عقدت لجنة الامتحانات العامة، اليوم، جلستها برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ لمناقشة نتائج امتحان الثانوية العامة الخاصة بالدورة الثالثة "الاستكمالية" وإقرارها، سيما وأن هذه الدورة والتي تعقد للعام الثاني على التوالي، تمثل فرصة إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضحت اللجنة أن وجود ثلاث دورات في العام يشير بوضوح إلى درجة مرونة نظام "الإنجاز" والفرص المتاحة للطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الطلبة المختلفة والحالات الخاصة والاعتقال والمعيقات الأخرى التي تعترض الطلبة في تقديم امتحاناتهم في مواعيدها المحددة.

وأشارت اللجنة إلى أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (2667 ) طالباً وطالبة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم ( 1540 ) بنسبة عامة (بلغت 57.74%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين من المتقدمين لامتحان "الإنجاز" في الدورات الثلاث لهذا العام (82.64%).

وبينت اللجنة أن النتائج سوف تعلن اليوم صباحاً على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمديريات، وسيكون بإمكان الطلبة الحصول على كشوف علاماتهم اليوم اعتباراً من الساعة الثانية عشرة في مديريات التربية والتعليم العالي.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة موضوع رسوم تسجيل طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" في القدس، وقررت إعفاءهم من الرسوم المستحقة إسناداً ووفاءً لعهد قطعته الوزارة على نفسها للوقوف في خندق المواجهة والصمود مع أبناء العاصمة (القدس)، مقدمةً التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في وجه الاحتلال المتغطرس والذي يحاول إفراغ الأرض من أهلها بكل الوسائل العنصرية القهرية.

كما أكدت اللجنة استمرار نهج الإصرار على التعليم والإرادة الصلبة في استكمال مشوارها رغم قساوة الظروف والتي رافقت العمل في هذا "الإنجاز".