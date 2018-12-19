اقتحام بلدة كوبر واخذ قياسات منزل شقيق الشهيد صالح البرغوثي

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاربعاء بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واخذت قياسات منزل شقيق الشهيد صالح البرغوثي.

وقالت مصادر محلية لـ "وطن"، إن عشرات الاليات العسكرية اقتحمت البلدة، وداهمت منزل عاصم البرغوثي شقيق الشهيد صالح، واخذت قياسات هندسية في الجدران.

ووجهت دعوات للأهالي للتوجه الى المنزل لتفريغه من الاثاث والتمركز فيه، تحسبًا لقيام الاحتلال بهدمه.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود احمد ذياب ريان من البلدة.

يتبع..