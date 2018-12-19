مستوطنون يقتلعون 100 شجرة مثمرة في ترقوميا

رام الله- وطن: اقدم مستوطنو "ادورا"، امس الثلاثاء، على اقتلاع وتكسير اشجار مثمرة في بلدة ترقوميا، غرب الخليل.

وأوضح رئيس قسم توثيق الأضرار الزراعية هاشم البدارين، أن مستوطني "ادورا" المقامة على اراضي بلدة ترقوميا، قاموا باقتلاع وتكسير ما يزيد على 100 شجرة مثمرة في منطقة الطيبة التابعة لترقوميا.

يذكر أن منطقة الطيبة تتعرض وبشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين واقتلاع الاشجار وحرقها، بهدف التوسع الاستيطاني على حساب اراضي الموطنين غرب الخليل.

(وفا)