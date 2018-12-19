حركة المبادرة الوطنية تلتقي وفدا من حزب الشين فين الايرلندي

رام الله- وطن: عقد وفد من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية برئاسة أمينها العام النائب مصطفى البرغوثي وعضو المجلس التشريعي النائب كمال حسونة وعدد من عضوات وأعضاء الهيئات القيادية في المبادرة لقاءً مع وفد من قيادات حزب الشين فين الايرلندي ضم رئيسة الحزب ماري ماكدونالد وأمينه العام ديكلان كيرني، والقيادي بات شيهان، وناقش الطرفان الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء الذي عقد في المجلس التشريعي شرح وفد المبادرة الوطنية الفلسطينية للوفد الايرلندي الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ونظام الفصل والتمييز العنصري الأبارتهايد الذي تفرضه اسرائيل، كما تحدث عن الانتهاكات والممارسات الفاشية التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وهدم للمنازل، كما جرى في قرية كوبر ومخيمات الامعري وعسكر والدهيشة وفي رام الله وبلدة الشويكة في طولكرم خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة الى اعاقة حركة المواطنين من خلال نصب مئات الحواجز، وما يتعرض له المواطنون من اعتداءات من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأكد الوفد على ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى ما يعانيه أهالي قطاع غزة من انتهاكات ونقص في احتياجات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء وسوء الأوضاع الاقتصادية والصحية.

وشدد ممثلو المبادرة، على ضرورة إنهاء الانقسام واتمام المصالحة والتوحد في وجه الممارسات الإسرائيلية، وأشاروا إلى الدور الذي تقوم به حركة المبادرة من اجل انجاز هذا الهدف.

وأكد البرغوثي على دور حركة المبادرة الوطنية في دعم المرأة والشباب ومساندتهم وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال وممارساته.

من جانبه، أكد وفد حزب الشين فين على دعمه لنضال الشعب الفلسطيني و تأييده لاستراتيجية المقاومة الشعبية و المقاطعة و الوحدة التي تطرحها المبادرة لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.

واكد الوفد على اهمية قانون المقاطعة الذي أقره مجلس الشيوخ الايرلندي بدعم من حزب الشين فين بفرض مقاطعة شاملة لكل ما تنتجه الشركات والمؤسسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة و المستوطنات وكذلك نشاطات فرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال في ايرلندا.

و شدد الوفد الايرلندي على أهمية توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية وضرورة انهاء الانقسام بأسرع وقت لإحباط مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وأشار الى تجربة النضال الإيرلندي و الدور الحاسم الذي لعبته الوحدة الداخلية في انتصاره.

وعبر وفد المبادرة عن تقديره للمواقف المناصرة للشعب الفلسطيني التي يتبناها حزب الشين- فين، وعن اعتزازه بعلاقات التعاون الاخوية التي تربط بين حركة المبادرة الوطنية و حزب الشين فين، وان حركة المبادرة تتطلع لدور حزب الشين فين لفرض مقاطعة بضائع المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي، واتفق الجانبان على تعميق وتوسيع روابط التعاون والتنسيق بين الجانبين في المرحلة القادمة.