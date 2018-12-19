الخليل: مستوطنون يعتدون على مزارعين في مسافر يطا

رام الله- وطن: اعتدى عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، على المزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل، في محاولة للاستيلاء على أراضيهم.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الضفة الغربية راتب جبور، ان مستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من المزارعين، الذين تصدوا إلى محاولاتهم في تخريب عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بالمحاصيل الشتوية، تعود لمزارعين من عائلة ربعي، يعتمدون على منتوجها لتوفير الطعام لمواشيهم، ما أسفر عن إصابتهم برضوض وكدمات.

(وفا)