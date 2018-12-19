بعد اسبوع على زفافه.. شاب من النقب يهدم منزله بيده تفاديا لغرامات الاحتلال

وطن: هدم الشاب عبد الله أبو عفاس من قرية وادي النعم بالنقب، منزله بنفسه تفاديا للغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال، وذلك بعد إصدارها قرارا إداريا بالهدم، بحجة البناء دون ترخيص.

وألزمت سلطات الاحتلال أبو عفاس، بعد أسبوع واحد فقط من الزواج بهدم منزله بيده أو تنفيذها الهدم وتغريمه وإلزامه بدفع تكاليف الهدم الباهظة.

وتعمل اللجنة المحلية والأهالي من أجل انتزاع الاعتراف بالقرية إلا أنها تواصل تعنتها وتستهدف وادي النعم بهدف ترحيلهم إلى شقيب السلام، فيما يصر الأهالي على البقاء والصمود في وادي النعم.