آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الداخلية أن الحافلات المراد سفرها هي حافة الجوازات المصرية، إضافة إلى الحافلتين الأولى والثانية من كشف (12/19).

وطالبت من المسافرين "التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".

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