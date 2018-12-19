محكمة الاحتلال ترفض استئناف الأسير عمر البرغوثي ونجله عاصف

رام الله - وطن: أفاد محامي نادي الأسير فراس الصباح، اليوم الأربعاء، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، رفضت استئناف الأسيرين عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، ونجله عاصف، بادعاء وجود ذرائع أمنية.

وكان نادي الأسير قد تقدم باستئناف على قرار تمديد اعتقال البرغوثي، ونجله عاصف، بالمحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" لمدة 12 يوما، حيث يتعرضان لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف يستمر لأكثر من 20 ساعة خلال اليوم، مع استمرار تقييدهما وحرمانهما من النوم، رغم ما يعانيه البرغوثي البالغ من العمر (66 عاما) من أوضاع صحية صعبة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت البرغوثي ونجله وعددا آخر من أفراد العائلة من بلدة كوبر في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد إعلان الاحتلال عن استشهاد صالح الذي اُختطف على يد قوة خاصة من جيشه "مستعربين".

يُشار إلى أن الأسير عمر البرغوثي قضى أكثر من 26 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بين أحكام واعتقال إداري، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في معتقلات الاحتلال 39 عاما.

وجدد نادي الأسير مطالبته لكل المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين باتخاذ موقف جاد حيال ما تتعرض له عائلة البرغوثي من عملية انتقامية ممنهجة ومتجددة، معتبراً أن الصمت القائم حول ما تتعرض له عائلات الشهداء والأسرى هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار سلطات الاحتلال بتنفيذ المزيد من الجرائم.