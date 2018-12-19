الأشغال الشاقة وغرامة 20 ألف دينار لمدان في قضية اتجار بالمخدرات في قلقيلية‎

وطن: حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية على متهم بالاتجار بالمخدرات بالاشغال الشاقة المؤقته 15عاما وغرامة مالية 20 الف دينار اردني .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان المتهم تم القاء القبض عليه من قبل إدارة مكافحة المخدرات في شرطة قلقليلية منذ 6 شهور من منزله وضبطت في مخزن تحت منزله نصف كيلو من المواد المخدرات وأثناء القبض عليه قاوم رجال الشرطة وحاول الفرار وهو من اصحاب السوابق في تجارة المخدرات .

واضاف البيان انه تم احالة المتهم الى النيابة العامة وبعد اجراء التحقيقات اللازمة ادانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لاحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقته 15 عاما وغرامة ماليا بقيمة 20 الف دينار اردني .