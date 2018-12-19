القدس: القبض على ثلاثة مسلحين في السواحرة سطوا على مركبة مواطن

القدس- وطن: قبضت الشرطة والاستخبارات العسكرية في ضواحي القدس مساء اليوم الأربعاء على ثلاثة أشخاص مسلحين، سطو على مركبة مواطن في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة، وسرقة حقيبة من داخلها بعد إطلاق النار باتجاهه وصدمها بمركبة أخرى، وإصابة السائق إصابات وصفت بالمتوسطة، ولاذوا بالفرار.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "فور تلقي بلاغ حول قيام مجهولين بالسطو على مركبة مواطن في بلدة العيزرية، على الفور تحركت قوه من شرطة أبو ديس والاستخبارات العسكرية، ولاحقتهم إلى أن تمكنت من إلقاء القبض عليهم في منطقة وادي الجير بالقرب من بلدة السواحرة شرق القدس، وضبطت بحوزتهم سلاحا يشتبه أنه استخدم في جريمة السطو".

وأضاف ارزيقات أنه تم التحرز على السلاح، وجاري البحث حول المسروقات، وتوقيف المشتبهين لحين عرضهم على النيابة العامة.