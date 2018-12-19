اسامة حرز الله لوطن: قدمت استقالتي من الضمان

رام الله - وطن: قالت مصادر خاصة ومطلعة لوطن ان مدير عام مؤسسة الضمان سامة حرز الله قدم اليوم الاربعاء استقالته لمجلس ادارة المؤسسة احتجاجا منه على ادارة ملف الضمان من قبلهم.

ولدى الاتصال مع السيد حرز الله للتحقق من صحة الخبر واسباب استقالته، اكد لوطن نبأ استقالته ولكنه تحفظ على ابداء الاسباب.

واشار حرز الله الا انه وفريق المدراء التنفيذيين قاموا بالتعاون مع مجلس الادارة ببناء وتأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بكافة جوانبها والتي باتت اليوم جاهزة لتباشر نشاطها .

وقال حرز الله اتقدم بالشكر لكل من ساهم معي في بناء هذه المؤسسة ، ولكافة مدراء وموظفي منشآت القطاع الخاص الفلسطيني الذين تعاملت معهم وتعاملوا معي باحترام كبير بالرغم من مواقفهم المتباينة من قانون الضمان الاجتماعي وظروف تطبيقه.

وكانت المدن الفلسطينية في الضفة الغربية قد شهدت احتجاجات شعبية ضخمة شارك فيها الالاف من المواطنين رفضا واحتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين الحكومة باسقاطه وعدم تطبيقه ورفضهم له.