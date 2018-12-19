فضائية الأقصى توقف بثّها غدًا بسبب الأزمة المالية

غزة- وطن: أعلنت فضائية الأقصى، اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف بدءًا من يوم غد الخميس، عن البث، بسبب الأزمة المالية التي تمُر بها.

وقالت القناة في خبر عاجل: “المشاهدون الكرام، نعلمكم أن بث قناة الاقصى الفضائية سيتوقف يوم غد الخميس الساعة الخامسة مساء بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها القناة بعد تعرّضها للقصف".

وفي الشهر الماضي، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مقر قناة الاقصى، ودمرته بشكل كامل وذلك بعد أن تم قصف المقر بخمسة صورايخ إرشادية.

وأدت عملية القصف التي نفذها الطيران الحربي إلى تدمير المقر وانقطاع بثها لبعض الوقت، وما لبث طيران الاحتلال وبعد تدمير المقر، أن عاود قصف المكان ما أدى إلى الحاق أضرار بالعديد من المنازل القريبة.