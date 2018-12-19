جندي اسرائيلي سابق: نحن إرهابيون

وطن: انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لجندي اسرائيلي سابق قال فيه "ادركت ان وظيفتي كانت الحفاظ على نظام الفصل العنصري، في البداية وقد فهمت ان الحقوق التي يتمتع بها المستوطنون اليهود لا يملكها الفلسطينيون، وأدركت أيضا انني لا استطيع لمس مستوطن يهودي هاجم فلسطينياً".

وتابع الجندي الاسرائيلي، "افضل ما يمكنني القيام به هو الاتصال بالشرطة للتعامل معهم كما لو كنت أفعل بالبيت في القدس، فأن هؤلاء المستوطنين الذين يعيشيون في الخليل تحت نفس الحقوق التي أعيش فيها بالقدس، بينما الفلسطيني الذي يقطن بجانبهم يعيش تحت حكمي العسكري ويمكنني ان افعل ما اريده معه".

ويضيف الجندي، "يمكنني ان أقتحم منزل الفلسطيني كقاعدة مؤقتة لبضع ساعات وايام، استطيع ان اقبض على سكان البيت واربطهم بسياج قاعدتي العسكرية، وقد شعرت اني أرعب الناس، وشعرت بالحدود بين الخير والشر التي تعلمتها منذ الصغر، وشعرت ايضا انني ارهابي!".

"وكان الارهاب هو مهمتنا المحددة للتأكد من وجود الخوف في قلوب الفلسطينين في الخليل، وهذا بالتحديد ما فعلناه".

الفيديو: