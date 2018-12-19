الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 5 أشهر

وطن: ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر، مع تدعم المعدن بانخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على مسار رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وفي الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1250.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1251.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1254.40 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، محلل أسواق السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، "السوق في وضع الانتظار بدرجة كبيرة مع تركيز الجميع على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية... نتوقع بدرجة كبيرة أن تظل الأسعار داخل نطاق ضيق.

وتابع: "السوق أخذت الزيادة الرابعة في حساب الأسعار لكن ما يظل مهما هو توقعات 2019."

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، لكن ضعف أسواق الأسهم وتباطؤ النمو العالمي قد يحمله على تخفيف نبرته بشأن التشديد النقدي.

وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1258.50 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.70 دولار للأوقية في حين تقدم البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 792.10 دولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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