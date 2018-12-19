البيت الأبيض: الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من سوريا

وطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، انه سيسحب قواته من كل الأراضي السورية، معتبرا أنه حقق هدفه القاضي بالحاق "هزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية".

وبحسب "فرانس برس" قال مسؤول لم يشأ كشفه هويته "إنه انسحاب كامل" سيحصل "في أسرع وقت"، موضحا أن "القرار اتخذ أمس" الثلاثاء.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهو السبب الوحيد لوجودنا خلال رئاسة ترامب"، لكن البيت الابيض والبنتاغون أبقيا الغموض بالنسبة للجدول الزمني لذلك.