ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية

وطن: حسم فريق ريال مدريد الإسباني "بطل أوروبا" تأهله لنهائي بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم مساء الأربعاء، بعد فوزه بثلاثية لهدف على كاشيما إنتلرز الياباني "بطل آسيا"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المقامة في الإمارات.

وسجل أهداف "الملكي" الثلاثة الويلزي جاريث بيل في الدقائق 44، و53، و55 على التوالي، بينما سجل شوما دوي هدف كاشيما الوحيد بالدقيقة 78.

وضرب "الملكي" بهذا الانتصار موعدًا مع العين الإماراتي في المباراة النهائية، بينما سيلعب كاشيما ضد ريفر بليت الأرجنتيني في لقاء تحديد المركز الثالث.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بيل أصبح ثالث لاعب في تاريخ مونديال الأندية يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

كما أصبح بيل ثالث لاعب يسجل "هاتريك" في المونديال بعد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ولويس سواريز نجم برشلونة الإسباني.

ورفع بيل رصيده إلى 6 أهداف في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، ليتفوق بذلك على ثنائي هجوم برشلونة ليونيل ميسي، وسواريز أصحاب الـ 5 أهداف، ويصبح على بعد هدف وحيد من رونالدو.